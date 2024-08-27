СБУ задержала предателя, который корректировал удары по военным госпиталям в Донецкой области

Российская разведка завербовала жителя Краматорска, который попал в их поле зрения из-за антиукраинских комментариев в российских соцсетях.

Агент собирал разведданные о локации оперативных аэродромов и координаты для обстрелов. Коммуникация с российским куратором происходила через мессенджер, с использованием вымышленных никнеймов для конспирации.

СБУ установила личности агента и его российского куратора, поэтапно задокументировала их преступления. Куратор посылал агенту Google-карты, на которые тот наносил разведданные и передавал их российской спецслужбе.

Задержание произошло по месту жительства агента. У него изъяли телефон и компьютерную технику, которые использовались для передачи данных врагу.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.