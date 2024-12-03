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СБУ задержала злоумышленницу, корректировавшую удары РФ по позициям ВСУ вблизи Часового Яра

Вторник 03 декабря 2024 15:02
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СБУ задержала злоумышленницу, корректировавшую удары РФ по позициям ВСУ вблизи Часового Яра Иллюстративное фото: СБУ задержала корректировку РФ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Служба безопасности Украины задержала агентку российской военной разведки (ГРУ), корректировавшую удары оккупантов по украинским артиллерийским позициям в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Злоумышленницей оказалась 51-летняя жительница Константиновки, которую завербовали российские спецслужбы летом этого года.

Отмечается, что она передавала врагу информацию об укрепрайонах и расположении артиллерийских подразделений ВСУ вблизи Часового Яра.

По данным, которые сообщала женщина врагу, РФ планировала совершить авиаудары, чтобы ослабить украинскую оборону и создать условия для прорыва.

Контрразведка СБУ оперативно разоблачила деятельность предательницы, провела комплекс мер по защите позиций ВСУ и задержала ее по месту жительства.

Во время обысков у подозреваемой изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с поличным с врагом.

В настоящее время задержанный поставлен в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала злоумышленницу, корректировавшую удары РФ по позициям ВСУ вблизи Часового Яра
Фото: задержание жительницы Константиновки (t.me SBUkr)

Раньше мы рассказывали о задержании другой предательницы. Она устанавливала "видеопастки" для корректировки вражеских ударов по объектам в Черниговской области. В частности, именно по ее наведению в начале ноября враг нанес ракетные удары по Чернигову авиационными ракетами Х-59.

Также РБК-Украина сообщало о задержании 67-летней жительницы Донецкой области, которая по заказу вражеской разведки отслеживала позиции ВСУ, после чего сообщала эту информацию РФ. Известно, что российские спецслужбы завербовали женщину из-за ее знакомых в России.

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Служба безопасности Украины Донецкая область
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