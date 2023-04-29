СБУ затримала жительку Луганської області, яка допомагала РФ проводити "референдум"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської обласної прокуратури.

"У вересні 2022 року мешканка Старобільського району брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму на окупованій території Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Жінка так званим "членом територіальної виборчої комісії". Вона особисто перевіряла паспорти громадян, видавала так звані "бюлетені", вносила відомості про осіб до фейкових списків виборців і брала участь у підрахунку голосів. За свої протиправні дії фігурантка отримала грошову винагороду у розмірі 77 тисяч рублів.

Надалі підозрювана виїхала на підконтрольну Україні територію, де й була викрита співробітниками СБУ у квітні поточного року. Наразі вона перебуває під вартою. Їй повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: