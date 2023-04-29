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СБУ затримала жительку Луганської області, яка допомагала РФ проводити "референдум"

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Луганська область, Субота 29 квітня 2023 16:21
СБУ затримала жительку Луганської області, яка допомагала РФ проводити "референдум" Фото: "Референдум" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька Старобільського району (Луганська область) торік займалась проведенням незаконного "референдуму". Правоохоронці виявили її та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської обласної прокуратури.

"У вересні 2022 року мешканка Старобільського району брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму на окупованій території Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Жінка так званим "членом територіальної виборчої комісії". Вона особисто перевіряла паспорти громадян, видавала так звані "бюлетені", вносила відомості про осіб до фейкових списків виборців і брала участь у підрахунку голосів. За свої протиправні дії фігурантка отримала грошову винагороду у розмірі 77 тисяч рублів.

Надалі підозрювана виїхала на підконтрольну Україні територію, де й була викрита співробітниками СБУ у квітні поточного року. Наразі вона перебуває під вартою. Їй повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України;
  • Колабораційна діяльність.

Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Також ми писали, що правоохоронці затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні "референдуму" в Луганській області.

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