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В Луганській області затримали організаторку "референдуму"

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 16:02
В Луганській області затримали організаторку "референдуму" Фото: В Луганській області затримали організаторку "референдуму" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні "референдуму" в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У вересні 2022 року, жінка взяла участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території Луганської області. Вона організувала здійснення "голосування" поза межами "виборчої ділянки", - йдеться у повідомленні.

В Луганській області затримали організаторку &quot;референдуму&quot;

За інформацією слідчих, займалась "референдумом" вона в одному з сіл Сватівського району, яке наразі деокуповане українськими військовими. Жінці оголосили підозри у вчинені наступних злочинів:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

  • Колабораційна діяльність.

Підозрювану затримали та помістили під варту. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей проходять "референдуми" про входження до складу РФ.

Пізніше СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях.

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