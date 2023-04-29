СБУ задержала жительницу Луганской области, которая помогала РФ проводить "референдум"
Жительница Старобельского района (Луганская область) в прошлом году занималась проведением незаконного "референдума". Правоохранители обнаружили ее и задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской областной прокуратуры.
"В сентябре 2022 года жительница Старобельского района принимала участие в организации и проведении псевдореферендума на оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.
Женщина так называемым "членом территориальной избирательной комиссии". Она лично проверяла паспорта граждан, выдавала так называемые "бюллетени", вносила сведения о лицах в фейковые списки избирателей и участвовала в подсчете голосов. За свои противоправные действия фигурантка получила денежное вознаграждение в размере 77 тысяч рублей.
В дальнейшем подозреваемая выехала на подконтрольную Украине территорию, где и разоблачена сотрудниками СБУ в апреле текущего года. В настоящее время она находится под стражей. Ей сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- Коллаборационная деятельность.
Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.
Также мы писали, что правоохранители задержали женщину, участвовавшую в организации и проведении "референдума" в Луганской области.
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