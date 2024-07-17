СБУ задержала женщину, которая "сливала" россиянам локации блокпостов возле Харькова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского информатора в Харьковской области. Она передавала агрессору места базирования украинских войск, которые привлечены к обороне Харькова", - говорится в сообщении.

Злоумышленница объезжала восточные окраины города, где скрыто фиксировала локации блокпостов и укрепрайонов ВСУ. Она пыталась установить ориентировочное количество личного состава и боевой техники на территории военных объектов.

Полученные сведения информатор "сливала" в Telegram-канал, который администрируют представители российской разведки.

"Служба безопасности заблаговременно разоблачила подрывную деятельность фигурантки и задержала ее в собственном доме. По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась 36-летняя лаборантка из поликлиники в пригороде Харькова", - добавили в СБУ.

Имея прокремлевские взгляды, она искала "выходы" на спецслужбы РФ для сотрудничества в войне против Украины. Для этого публиковала закрытую информацию в российских пабликах, которые оккупанты используют для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.