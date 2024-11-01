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СБУ затримала власника адвокатської компанії, який допомагав ухилятися від мобілізації

Україна, Київ, П'ятниця 01 листопада 2024 21:18
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СБУ затримала власника адвокатської компанії, який допомагав ухилятися від мобілізації Фото: Служба безпеки України (СБУ)
Автор: Дмитро Левицький, Тетяна Веремєєва

В Україні затримали 10 ворожих агітаторів, які працювали на зрив мобілізації в Україні та виправдовували військову агресію зі сторони Росії. Один із них давав поради у Telegram, як ухилятися від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Служби безпеки України (СБУ).

У Вінниці викрили 39-річного адміністратора каналів на YouTube та у Telegram. Джерела РБК-України повідомляють, що це Олександр Шавлюк. Він веде ютуб-канал "Шавлюк Медіакор" і, за даними YouControl, володіє адвокатською компанією "ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери". Також у нього є закрита група в Telegram з платним доступом, де він пропонує консультації та готові бланки документів, щоб оскаржувати дії ТЦК.

Згідно з матеріалами провадження, він привласнював кошти, які громадяни України донатили на ЗСУ.

Також на Житомирщині затримано трьох дописувачів Telegram-каналу, які закликали до нападів на військкомати і публікували геолокації блокпостів. У Чернігівській області заблоковано діяльність 31-річного адміністратора Telegram-каналу та його чотирьох помічників, які поширювали дані про переміщення українських військових.

Затриманим висунули підозри у державній зраді, шахрайстві, перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та порушенні рівноправності громадян. Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом обласних прокуратур.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Київській області затримано "політексперта", що входив до агентурної мережі ФСБ під керівництвом головного редактора "ПолитНавигатор" Сергія Степанова. Після початку повномасштабної війни агент намагався уникнути правосуддя, переховуючись у різних містах України.

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Служба безпеки України
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