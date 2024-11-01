СБУ задержала владельца адвокатской компании, помогавшего уклоняться от мобилизации

В Украине задержали 10 вражеских агитаторов, работавших на срыв мобилизации в Украине и оправдывающих военную агрессию со стороны России. Один из них давал советы в Telegram, как уклоняться от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ).

В Виннице разоблачили 39-летнего администратора каналов на YouTube и в Telegram. Источники РБК-Украины сообщают, что это Александр Шавлюк. Он ведет ютуб-канал "Шавлюк Медиакор" и, по данным YouControl, владеет адвокатской компанией "ПравоЭкспоГрупп Шавлюк и партнеры". Также у него есть закрытая группа в Telegram с платным доступом, где он предлагает консультации и готовые бланки документов, чтобы оспаривать действия ТЦК.

Согласно материалам производства, он присваивал средства, которые граждане Украины донатили на ВСУ.

Также на Житомирщине задержаны три корреспондента Telegram-канала, которые призывали к нападениям на военкоматы и публиковали геолокации блокпостов. В Черниговской области заблокирована деятельность 31-летнего администратора Telegram-канала и его четырех помощников, распространявших данные о перемещении украинских военных.

Задержанным выдвинули подозрения в государственной измене, мошенничестве, препятствии законной деятельности ВСУ и нарушении равноправия граждан. Расследование проводится под процессуальным руководством областных прокуратур.