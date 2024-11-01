СБУ задержала владельца адвокатской компании, помогавшего уклоняться от мобилизации
В Украине задержали 10 вражеских агитаторов, работавших на срыв мобилизации в Украине и оправдывающих военную агрессию со стороны России. Один из них давал советы в Telegram, как уклоняться от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ).
В Виннице разоблачили 39-летнего администратора каналов на YouTube и в Telegram. Источники РБК-Украины сообщают, что это Александр Шавлюк. Он ведет ютуб-канал "Шавлюк Медиакор" и, по данным YouControl, владеет адвокатской компанией "ПравоЭкспоГрупп Шавлюк и партнеры". Также у него есть закрытая группа в Telegram с платным доступом, где он предлагает консультации и готовые бланки документов, чтобы оспаривать действия ТЦК.
Согласно материалам производства, он присваивал средства, которые граждане Украины донатили на ВСУ.
Также на Житомирщине задержаны три корреспондента Telegram-канала, которые призывали к нападениям на военкоматы и публиковали геолокации блокпостов. В Черниговской области заблокирована деятельность 31-летнего администратора Telegram-канала и его четырех помощников, распространявших данные о перемещении украинских военных.
Задержанным выдвинули подозрения в государственной измене, мошенничестве, препятствии законной деятельности ВСУ и нарушении равноправия граждан. Расследование проводится под процессуальным руководством областных прокуратур.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киевской области задержан "политэксперт", входивший в агентурную сеть ФСБ под руководством главного редактора "ПолитНавигатор" Сергея Степанова. После начала полномасштабной войны агент пытался избежать правосудия, скрываясь в разных городах Украины.
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