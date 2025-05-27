СБУ затримала у військовій частині "крота", який коригував ракетні обстріли

Деталі справи

Поплічником ворога виявився 32-річний чоловік. Зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни. Зокрема "зливав" ворогу інформацію щодо маршрутів руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також видів їхнього озброєння.

Після "завдань" зрадник розраховував на "евакуацію" до тимчасово окупованої частини Донецької області, щоб вступити до окупаційних угруповань та воювати проти України.

Фото: СБУ затримала "крота" у військовій частині, який коригував ракетні обстріли (t.me/SBUkr)

"Військова контррозвідка СБУ зірвала плани зрадника і затримала його "на гарячому", коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога", - пише СБУ.

В поле зору ворога зрадник потрапив як автор антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах. Під час вербування йому обіцяли гроші.

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі.