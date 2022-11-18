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СБУ затримала "високопоставлену" колаборантку у звільненій Снігурівці

Фото: у звільненій Снігурівці СБУ затримала колаборантку (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У звільненій Снігурівці Миколаївської області затримали "високопоставлену" колаборантку. Жінка очолювала "апарат" незаконної адміністрації, створеної окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Правоохоронці виявили поплічницю окупантів під стабілізаційних заходів. Колаборантка виконувала вказівки росіян, а також вербувала місцевих жителів для співпраці з ворогом. Вона формувала документи для видачі "гуманітарної допомоги" та грошей.

Зрадниця сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи окупантів.

Після звільнення Снігурівки зловмисниця намагалася втекти на тимчасово окуповану територію півдня України. Проте СБУ затримала колаборантку.

Їй оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.

Фото: у звільненій Снігурівці СБУ затримала колаборантку (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, у Херсонській області СБУ викрила депутата-колаборанта з ОПЗЖ, яка співпрацює з окупантами.

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Служба безпеки УкраїниколаборанткаМиколаївська область