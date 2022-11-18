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СБУ задержала "высокопоставленную" коллаборантку в освобожденной Снигиревке

Фото: в освобожденной Снигиревке СБУ задержала коллаборантку (t.me/SBUkr)
Автор: Наталья Юрченко

В освобожденной Снигиревке Николаевской области задержали "высокопоставленную" коллаборантку. Женщина возглавляла "аппарат" незаконной администрации, созданной оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители обнаружили сообщницу оккупантов во время стабилизационных мероприятий. Коллаборантка исполняла указания россиян, а также вербовала местных жителей для сотрудничества с врагом. Она формировала документы для выдачи "гуманитарной помощи" и денег.

Предательница способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессивные меры оккупантов.

После освобождения Снигиревки злоумышленница пыталась скрыться на временно оккупированной территории юга Украины. Однако СБУ задержала коллаборантку.

Ей объявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: в освобожденной Снигиревке СБУ задержала коллаборантку (t.me/SBUkr)

Напомним, в Херсонской области СБУ разоблачила депутата-коллаборанта из ОПЗЖ, сотрудничающего с оккупантами.

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Служба безопасности УкраиныколаборанткаНиколаевская область