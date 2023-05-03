СБУ затримала студента, який корегував удари окупантів по інфраструктурі Миколаєва

"Служба безпеки затримала ще одного ворожого коригувальника, який «зливав» окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві. Також зловмисник передавав агресору локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в СБУ, за кожну "мітку" на електронній карті фігурант отримував від російських загарбників по 2 тисячі гривень.

"Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на місто", - додали в СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці.

"У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські коментарі, які неодноразово публікував в різних Telegram-каналах. Подальшу комунікацію з агресором зловмисник підтримував через анонімний чат у месенджері", - додали співробітники СБУ..

Під час обшуку за місцем проживання інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялось, раніше СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Житель Миколаєва мав отримати за цю "винагороду".

Нагадаємо, мешканець Миколаєва отримав 11,5 років позбавлення волі за те, що коригував ракетні удари росіян містом крилатими ракетами "Калібр".