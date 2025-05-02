СБУ затримала сина екс-президента "Мотор Січі" в Монако: деталі гучної справи на 650 млн доларів

"Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ "Мотор Січ", - йдеться у повідомленні.

Силовики не називають ім'я фігуранта, але джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться про сина колишнього президента "Мотор Січі" Вʼячеслава Богуслаєва - Олександра.

Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.

Відповідно до матеріалів провадження затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Для реалізації оборудки на той час керівник "Мотор Січі" організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій.

"Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син", - зазначили в СБУ.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.

"У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі", - додали правоохоронці.

Слідчі Служби безпеки повідомили сину екс-президента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав ексочільник "Мотор Січі", який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України.