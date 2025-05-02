СБУ задержала сына экс-президента "Мотор Сичи" в Монако: детали громкого дела на 650 млн долларов

СБУ и Офис генпрокурора с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи". Речь идет о хищении активов предприятия на сотни миллионов долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили масштабную схему хищения активов АО "Мотор Сич", - говорится в сообщении.
Силовики не называют имя фигуранта, но источники РБК-Украина подтвердили, что речь идет о сыне бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александре.
Как установило расследование, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США.
Согласно материалам производства задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.
Для реализации сделки в то время руководитель "Мотор Сичи" организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно занизил стоимость ее акций.
"Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын", - отметили в СБУ.
Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученные доходы использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС.
"В ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье", - добавили правоохранители.
Следователи Службы безопасности сообщили сыну экс-президента Мотор Сичи о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также новое подозрение получил экс-глава "Мотор Сичи", который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Напомним, самого бывшего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который находится под санкциями ЕС, подозревают в возможной причастности к поставкам оборудования, которое Россия могла использовать в военных целях - речь идет о двигателях и комплектующих.
Кроме того, он, по версии следствия, мог препятствовать передаче вертолета бойцам ГУР Украины. По данным на июнь 2024 года Богуслаев оставался под стражей.
В апреле 2024 года было принято решение о конфискации имущества бывшего президента АО "Мотор Сич". А в августе прошлого года Украина решила направить почти 80 млн гривен со счетов экс-владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
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