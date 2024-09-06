Затримані потрапили у поле зору ворога під час пошуку "легкого заробітку" у Telegram-каналах.

"За інструкціями з Росії зловмисники спочатку відслідковували локації потенційних цілей та «погоджували» їх зі своїми російськими кураторами. Потім фігуранти прибували на місця паркування службових автомобілів та підпалювали їх за допомогою бензину і легкозаймистих сумішей", - пише СБУ.

За наявними даними, російські куратори та й не заплатили затриманим за злочини.

Фото: СБУ затримала ще чотирьох паліїв авто ЗСУ, їм загрожує 10 років тюрми (t.me/SBUkr)

Київ

У Києві "по гарячих слідах" затримали двох молодиків, які підпалили "мультівен" військових, який ремонтували після виконання завдань.

Фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей. Прибули до Києва у пошуках заробітку. У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на "легкі гроші".

Хмельницька область

Затримано ще двох підпалювачів, які намагались знищити службовий позашляховик ЗСУ. Після цього планували продовжувати серію злочинів на заході України.

"Фігурантами виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом прибули до Хмельницького, і для виконання підпалів оселилися у заздалегідь орендованій квартирі. Обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони фільмували як горить військове авто на камеру мобільного телефону", - додає СБУ.

Що загрожує

Затриманим повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

ч. 2 ст. 194 - умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.