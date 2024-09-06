Задержанные попали в поле зрения врага во время поиска "легкого заработка" в Telegram-каналах.

"По инструкциям из России злоумышленники сначала отслеживали локации потенциальных целей и "согласовывали" их со своими российскими кураторами. Затем фигуранты прибывали на места парковки служебных автомобилей и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей", - пишет СБУ.

По имеющимся данным, российские кураторы не заплатили задержанным за преступления.

Фото: СБУ задержала еще четырех поджигателей авто ВСУ, им грозит 10 лет тюрьмы (t.me/SBUkr)

Киев

В Киеве "по горячим следам" задержали двух парней, которые подожгли «мультивен» военных, который ремонтировали после выполнения заданий.

Фигуранты являются жителями Донецкой и Днепропетровской областей. Прибыли в Киев в поисках заработка. В столице они сначала строили укрытия в детсадах, но впоследствии пошли на сотрудничество с агрессором в обмен на "легкие деньги".

Хмельницкая область

Задержаны еще двое поджигателей, которые пытались уничтожить служебный внедорожник ВСУ. После этого планировали продолжать серию преступлений на западе Украины.

"Фигурантами оказалось двое жителей Винницкой области, которые поездом прибыли в Хмельницкий, и для выполнения поджогов поселились в заранее арендованной квартире. Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они снимали как горит военное авто на камеру мобильного телефона", - добавляет СБУ.

Что угрожает

Задержанным сообщили о подозрении по:

ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.