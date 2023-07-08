ua ru
Сб, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ задержала разведчика "ДНР", скрывавшегося от правосудия в Виннице

Новина українською →
Суббота 08 июля 2023 10:27
СБУ задержала разведчика "ДНР", скрывавшегося от правосудия в Виннице Фото: СБУ задержала скрывавшегося от правосудия в Виннице разведчика "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Виннице был задержан боевик-разведчик "ДНР", который покинул ряды окупантов и пытался "залечь на дно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался житель Донецкой области, который в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус ВС России", - пишет пресс-служба.

В том же году преступник принимал активное участие в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка. До начала полномасштабного вторжения он решил покинуть ряды оккупантов и пытался скрываться от правосудия в Виннице.

Фото: СБУ задержала скрывавшегося от правосудия в Виннице разведчика "ДНР" (ssu.gov.ua)

"Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали возле дома, где он временно проживал. У фигуранта изъят телефон, в котором он хранил собственные фото с боевых действий против сил антитеррористической операции в Донецкой области", - добавляет СБУ.

Согласно ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, преступнику грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также разоблачило одно из фармацевтических предприятий в Житомирской области на сотрудничестве с российской армией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация
NEWS
ВСУ начали новую волну контратак в Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ начали новую волну контратак в Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе