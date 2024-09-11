СБУ затримала російського агента: шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який діяв у Донецькій області. Зловмисник шпигував за українськими військами, які тримають оборону на Краматорському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Насамперед, як зазначають в СБУ, агент намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Часів Яр.

"Також ворога цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони. Для збирання розвідданих окупанти дистанційно залучили 52-річного мешканця прифронтової Дружківки", - додали в СБУ.

СБУ затримала російського агента, він шпигунив за артилерією ЗСУ біля Часового Яру (t.me/SBUkr)

Щоб завербувати чоловіка, окупанти задіяли його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до РФ, а згодом вступив до бригади оперативного призначення Росгвардії.

"Перебуваючи на тимчасово захопленій частині території Донеччини, бойовик виконував функцію "зв’язкового" і передавав відомості росіянам. Служба безпеки своєчасно викрила російського агента в Дружківці, задокументувала його злочинні дії і затримала", - зазначили у відомстві.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.