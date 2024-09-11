СБУ затримала російського агента: шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру

СБУ затримала інформатора РФ. Він шпигував за артилерією українських військових поблизу Часового Яру Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який діяв у Донецькій області. Зловмисник шпигував за українськими військами, які тримають оборону на Краматорському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Насамперед, як зазначають в СБУ, агент намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Часів Яр.
"Також ворога цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони. Для збирання розвідданих окупанти дистанційно залучили 52-річного мешканця прифронтової Дружківки", - додали в СБУ.
СБУ затримала російського агента, він шпигунив за артилерією ЗСУ біля Часового Яру (t.me/SBUkr)
Щоб завербувати чоловіка, окупанти задіяли його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до РФ, а згодом вступив до бригади оперативного призначення Росгвардії.
"Перебуваючи на тимчасово захопленій частині території Донеччини, бойовик виконував функцію "зв’язкового" і передавав відомості росіянам. Служба безпеки своєчасно викрила російського агента в Дружківці, задокументувала його злочинні дії і затримала", - зазначили у відомстві.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці не вперше затримують російських інформаторів у Донецькій області.
Так, наприкінці серпня повідомлялося, що СБУ затримала агента РФ, який коригував удари по військових шпиталях у Донецькій області.
Крім того, у середині серпня агента російської ФСБ засудили до 15 років ув'язнення. Навідник коригував ворожий вогонь по позиціях Сил оборони на Покровському напрямку.
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