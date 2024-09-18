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СБУ затримала російського агента, який готував удари по позиціях ЗСУ під Покровськом

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України затримала чергового агента ФСБ на Донеччині. Він планував передати російським окупантам координати для повітряних ударів по позиціях Збройних сил України в одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За інформацією військової контррозвідки СБУ, під прицілом ворога опинилися опорні та командні пункти бригади ЗСУ, яка тримає оборону в цьому районі. Окупанти завербували українського військовослужбовця дистанційно, обіцяючи йому 1 мільйон рублів за співпрацю. Однак обіцяних коштів зрадник так і не отримав - російська спецслужба використовувала це виключно для вербування.

СБУ вчасно виявила агента та затримала його під час передачі геолокацій передових позицій українських військ. У затриманого вилучено мобільний телефон, через який він контактував з куратором - оперативним співробітником ФСБ, особу якого вже встановлено.

Додатково було з'ясовано, що зловмисник мав передати російським спецслужбам організаційно-штатну структуру бригади ЗСУ, сподіваючись на нові вербування та отримання розвідданих про оборону Покровська.

Затриманому висунуто підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою, а слідство триває. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Фото: СБУ затримала російського агента, який готував удари по позиціях ЗСУ під Покровськом (t.me/SBUkr)

Раніше СБУ затримала російського агента у Чернігівській області, який готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.

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