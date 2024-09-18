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СБУ задержала российского агента, готовившего удары по позициям ВСУ под Покровском

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины задержала очередного агента ФСБ в Донецкой области. Он планировал передать российским оккупантам координаты для воздушных ударов по позициям Вооруженных сил Украины в одном из самых горячих направлений фронта - Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации военной контрразведки СБУ, под прицелом врага оказались опорные и командные пункты бригады ВСУ, которая держит оборону в этом районе. Оккупанты завербовали украинского военнослужащего дистанционно, обещая ему 1 миллион рублей за сотрудничество. Однако обещанных средств предатель так и не получил - российская спецслужба использовала это исключительно для вербовки.

СБУ вовремя обнаружила агента и задержала его во время передачи геолокаций передовых позиций украинских войск. У задержанного изъят мобильный телефон, через который он контактировал с куратором - оперативным сотрудником ФСБ, личность которого уже установлена.

Дополнительно было выяснено, что злоумышленник должен был передать российским спецслужбам организационно-штатную структуру бригады ВСУ, надеясь на новые вербовки и получения разведданных об обороне Покровска.

Задержанному предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей, а следствие продолжается. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Фото: СБУ задержала российского агента, готовившего удары по позициям ВСУ под Покровском (t.me/SBUkr)

Ранее СБУ задержала российского агента в Черниговской области, готовившего диверсии на железной дороге и наводившего российские ракеты на Чернигов.

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Служба безопасности УкраиныПокровскДонецкая область