По информации военной контрразведки СБУ, под прицелом врага оказались опорные и командные пункты бригады ВСУ, которая держит оборону в этом районе. Оккупанты завербовали украинского военнослужащего дистанционно, обещая ему 1 миллион рублей за сотрудничество. Однако обещанных средств предатель так и не получил - российская спецслужба использовала это исключительно для вербовки.

СБУ вовремя обнаружила агента и задержала его во время передачи геолокаций передовых позиций украинских войск. У задержанного изъят мобильный телефон, через который он контактировал с куратором - оперативным сотрудником ФСБ, личность которого уже установлена.

Дополнительно было выяснено, что злоумышленник должен был передать российским спецслужбам организационно-штатную структуру бригады ВСУ, надеясь на новые вербовки и получения разведданных об обороне Покровска.

Задержанному предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей, а следствие продолжается. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала российского агента, готовившего удары по позициям ВСУ под Покровском (t.me/SBUkr)