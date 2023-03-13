СБУ затримала поплічника росіян, який зливав дані про переміщення ЗСУ у Дніпропетровській області

Зазначається, що чоловік який у проросійських пабліках оприлюднював фото- та відеоматеріали місць базування Сил оборони у Дніпропетровській області.

Через публікації у пабліках фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб, що вийшли на нього через підконтрольних адміністраторів прокремлівських інтернет-ресурсів.

Через месенджер зловмиснику запропонували співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку.

За вказівками росіян чоловік виходив на місцевість та приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ в області. Насамперед РФ цікавили дані про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва.

Зазначається, що росіяни планували використати розвіддані для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Проте контррозвідники СБУ затримали інформатора на спробі передачі закритих відомостей росіянам. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Синельниківського району, який публічно підтримував збройну агресію Росії проти України. Свої прокремлівські погляди він розповсюджував з власного акаунту у популярних соцмережах.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.