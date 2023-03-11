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СБУ затримала зрадника, який в окупації організував трансляцію телеканалів РФ

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Субота 11 березня 2023 11:22
СБУ затримала зрадника, який в окупації організував трансляцію телеканалів РФ Фото: СБУ затримала зрадника, який в окупації організував трансляцію телеканалів Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила колаборанта, який під час окупації Куп’янська Харківської області організував трансляцію російських телеканалів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Після окупації частини територій Харківської області, зрадник пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками. Ворог призначив колаборанта "виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій".

"Перебуваючи на "посаді" він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі", - пише пресслужба.

Таким чином ворог поширював дезінформацію серед місцевих жителів про війну у вигляді сюжетів й передач пропагандистів. Майже увесь ефірний контент був спрямований на заперечення російської агресії та виправдання злочинів Росії.

Наразі розслідування продовжується, зрадник загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за керівництвом військкоматів у Києві та намагалися збирати закриті відомості.

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