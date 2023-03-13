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СБУ задержала пособника россиян, который сливал данные о перемещении ВСУ в Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Понедельник 13 марта 2023 14:23
СБУ задержала пособника россиян, который сливал данные о перемещении ВСУ в Днепропетровской области Фото: СБУ задержала пособника россиян, который сливал данные о перемещении ВСУ в Днепропетровской области (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины разоблачила пособника оккупантов, который фотографировал перемещение подразделений Сил обороны в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что мужчина в пророссийских пабликах обнародовал фото- и видеоматериалы мест базирования Сил обороны в Днепропетровской области.

Из-за публикаций в пабликах фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, которые вышли на него через подконтрольных администраторов прокремлевских интернет-ресурсов.

Через мессенджер злоумышленнику предложили сотрудничество за деньги, которые затем присылали на его банковскую карту.

По указаниям россиян мужчина выходил на местность и скрыто фотографировал перемещение подразделений ВСУ в области. В первую очередь РФ интересовали данные о возможном перемещении колонн с военной техникой иностранного производства.

Отмечается, что россияне планировали использовать разведданные для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Однако контрразведчики СБУ задержали информатора на попытке передачи закрытых сведений россиянам. По данным следствия, злоумышленником оказался житель Синельниковского района, который публично поддерживал вооруженную агрессию России против Украины. Свои прокремлевские взгляды он распространял в своем аккаунте в популярных соцсетях.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили компьютер и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. На данный момент злоумышленник под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области задержали вражеского пособника, который после освобождения Херсона пытался сбежать в Приднестровье.

Кроме того, СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска организовал трансляцию российских телеканалов.

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Служба безопасности Украины Днепропетровская область
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