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СБУ затримала поплічника ФСБ, який підпалював службові авто Сил оборони

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала поплічника ФСБ, який діяв у Києві, Дніпрі та Одесі. За вказівкою російської спецслужби він підпалював службові автомобілі Сил оборони, зокрема військові позашляховики, пікапи та мультівени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, 32-річний фітнес-тренер з Одеси, шукаючи швидкий заробіток в інтернеті, погодився виконувати завдання ФСБ. Під час своїх "гастролей" по трьох містах України він намагався знищити шість транспортних засобів.

Одним із його злочинів стало підпалювання мультівена ЗСУ в Києві. Для цього він орендував квартиру на одну добу, виявив потенційну ціль та придбав легкозаймисту рідину і сірники. Зловмисник підпалив автомобіль, відзняв загоряння на камеру телефону і відправив відео російському куратору для проведення інформаційно-психологічних операцій.

Агент планував діяти за аналогічною схемою в інших великих містах. Однак співробітники СБУ встановили його місце перебування в Одесі і затримали його.

Під час обшуків у його помешканні було вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з представником ГРУ РФ, від якого він отримував завдання та інструкції.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до восьми років тюрми. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.

Фото: СБУ затримала поплічника ФСБ, який підпалював службові авто Сил оборони (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали у Вінниці іноземця, який за завданням ФСБ Росії планував нові підпали автомобілів Сил оборони України.

Крім того, в Одесі затримали групу з шести молодих людей, яких підозрюють у підпалах автомобілів Сил оборони за завданням ФСБ.

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