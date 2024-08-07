По данным контрразведки СБУ, 32-летний фитнес-тренер из Одессы, ища быстрый заработок в интернете, согласился выполнять задания ФСБ. Во время своих "гастролей" по трем городам Украины он пытался уничтожить шесть транспортных средств.

Одним из его преступлений стал поджог мультивена ВСУ в Киеве. Для этого он арендовал квартиру на одни сутки, обнаружил потенциальную цель и приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички. Злоумышленник поджег автомобиль, снял возгорание на камеру телефона и отправил видео российскому куратору для проведения информационно-психологических операций.

Агент планировал действовать по аналогичной схеме в других крупных городах. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение в Одессе и задержали его.

Во время обысков в его доме был изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с представителем ГРУ РФ, от которого он получал задания и инструкции.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.

Фото: СБУ задержала приспешника ФСБ, который поджигал служебные автомобили Сил обороны (t.me/SBUkr)