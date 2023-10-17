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СБУ затримала мобілізованого, який виявився "кротом" російського ГРУ

Фото: СБУ затримала мобілізованого, який виявився "кротом" російського ГРУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Під Києвом СБУ затримала "крота" російської розвідки, який збирав розвіддані про "Гвардію наступу" МВС України. Ним виявився мобілізований, його затримали в одній з військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"За вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України. Ним виявився мобілізований до лав Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.

 

СБУ затримала мобілізованого, який виявився "кротом" російського ГРУ (t.me/SBUkr)

Як зазначають в СБУ ворожі розвідники завербували агента через популярну ігрову інтернет-платформу. Співробітники СБУ затримали його на території однієї з військових частин Нацгвардії.

"Ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж", - розповіли в спецслужбі.

Ці дані потрібні були окупантам для підготовки та ударів по українських об’єктах із застосуванням ракет і дронів-камікадзе.

Як зазначають в СБУ, агентом РФ виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці ще до його мобілізації. "Завдання" зрадник почав виконувати вже після його призову до однієї з військових частин Нацгвардії.

"Збір розвідданих російський "крот" здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки, озброєння та боєприпасів Сил оборони", - додали у відомстві.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Не перший випадок

Зазначимо, що Служба безпеки не вперше ловить "кротів" у лавах Нацгвардії та СБУ. Досить згадати, як СБУ затримала російського "крота" у лавах ЗСУ, який виявився жителем Бахмута, завербованим ГРУ РФ і міг готувати диверсії проти керівництва Сил оборони України.

Крім того, раніше СБУ затримала у Києві військового-"перевертня", який готував нові удари РФ по ТЕЦ у Києві. Ним виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, який за свої послуги отримував від 100 до 1000 доларів.

 

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