Міг готувати диверсії проти керівництва ЗСУ. Затримано військового, який був "кротом" ГРУ

СБУ затримала російського "крота" у лавах ЗСУ, який виявився жителем Бахмута, завербованим ГРУ РФ і міг готувати диверсії проти керівництва Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру ГУ ГШ ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський", - йдеться в повідомленні.

Які завдання виконував "кріт"

Куратор зрадника дав йому декілька завдань, постійно підвищуючи їхню складність. Так, одним із перших завдань було повідомляти про наслідки повітряних ударів по Бахмуту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.

Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання - прибути до Дніпропетровської області та мобілізуватися до лав Сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах.

Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння.

Також він передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування ЗСУ.

"У зв’язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ", - додали в ЗСУ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.