СБУ затримала "крота" ФСБ РФ у Державному космічному агентстві

Служба безпеки України (СБУ) за сприяння Міністра з питань стратегічних галузей промисловості викрила ще одного російського шпигуна, який працював у державних органах України. Ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства України, що мав доступ до секретної інформації, зокрема супутникових знімків та даних про стратегічні підприємства країни.

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали фігуранта під час наради в Міністерстві стратегічних галузей промисловості України, де він обговорював питання, що стосуються важливих оборонних технологій.

Фото: Служба безпеки України

За матеріалами справи, російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) завербувала цього агента в 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала дії зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами.

Окрім збору стратегічної інформації, він також передавав ворогу вигідні для України дані, використовуючи свою позицію для дезінформації противника.

Співпраця з ФСБ

Як встановило розслідування, агент погодився на співпрацю з ФСБ через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону та співпрацює з окупантами. В обмін на гроші та обіцянку безпеки після виходу на пенсію у 2025 році, він погодився здійснювати шкідливу діяльність для держави.

Фото: Служба безпеки України

Завдання, поставлені ФСБ перед агентом, включали збір інформації про місця розташування об'єктів військово-промислового комплексу, системи навігації, а також супутникові знімки. Зібрані дані мали бути використані для повітряних ударів по важливих стратегічних об'єктах України.

Під час обшуку у затриманого було вилучено мобільний телефон з анонімними чатами та електронною поштою, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Фото: Служба безпеки Україн

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперація проводилася за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.