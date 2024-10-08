СБУ затримала кремлівського ідеолога Чистіліна, причетного до агресії РФ проти України

Служба безпеки України спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою провела спецоперацію. В результаті заходу був затриманий Дмитро Чистілін - ключовий ідеолог кремлівської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Чистілін був помічником Сергія Глазьєва, ексрадника президента РФ, і брав активну участь у підготовці інформаційних кампаній на підтримку захоплення Криму, Донецької та Луганської областей. З 2016 по 2024 роки він готував аналітичні матеріали для Кремля, які виправдовували збройну агресію та сприяли інтеграції тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

Крім того, Чистілін активно просував кремлівські інтереси за межами Росії, зокрема організовував втручання у виборчі процеси в країнах Східної та Центральної Європи, намагаючись зменшити підтримку України з боку Заходу. Використовуючи фальшивий образ української громадськості, він поширював кремлівські наративи під час "круглих столів" у європейських країнах.

Чистіліна було затримано після одного з таких форумів завдяки співпраці з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався втекти до Москви через треті країни.

Наразі фігурант перебуває під вартою і отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та виправдання збройної агресії РФ. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.