СБУ задержала кремлевского идеолога Чистилина, причастного к агрессии России против Украины

Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой провела спецоперацию. В результате мероприятия был задержан Дмитрий Чистилин - ключевой идеолог кремлевской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чистилин был помощником Сергея Глазьева, экс-советника президента РФ, и принимал активное участие в подготовке информационных кампаний в поддержку захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей. С 2016 по 2024 годы он готовил аналитические материалы для Кремля, которые оправдывали вооруженную агрессию и способствовали интеграции временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Кроме того, Чистилин активно продвигал кремлевские интересы за пределами России, в частности организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы, пытаясь уменьшить поддержку Украины со стороны Запада. Используя фальшивый образ украинской общественности, он распространял кремлевские нарративы во время «круглых столов» в европейских странах.

Чистилин был задержан после одного из таких форумов благодаря сотрудничеству с правоохранителями Республики Молдова, когда он пытался бежать в Москву через третьи страны.

Сейчас фигурант находится под стражей и получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и оправдание вооруженной агрессии РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.