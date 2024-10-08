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СБУ задержала кремлевского идеолога Чистилина, причастного к агрессии России против Украины

Вторник 08 октября 2024 14:28
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СБУ задержала кремлевского идеолога Чистилина, причастного к агрессии России против Украины Фото: Дмитрий Чистилин (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой провела спецоперацию. В результате мероприятия был задержан Дмитрий Чистилин - ключевой идеолог кремлевской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чистилин был помощником Сергея Глазьева, экс-советника президента РФ, и принимал активное участие в подготовке информационных кампаний в поддержку захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей. С 2016 по 2024 годы он готовил аналитические материалы для Кремля, которые оправдывали вооруженную агрессию и способствовали интеграции временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Кроме того, Чистилин активно продвигал кремлевские интересы за пределами России, в частности организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы, пытаясь уменьшить поддержку Украины со стороны Запада. Используя фальшивый образ украинской общественности, он распространял кремлевские нарративы во время «круглых столов» в европейских странах.

Чистилин был задержан после одного из таких форумов благодаря сотрудничеству с правоохранителями Республики Молдова, когда он пытался бежать в Москву через третьи страны.

Сейчас фигурант находится под стражей и получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и оправдание вооруженной агрессии РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Увеличение военных расходов РФ

Издание Bloomberg сообщило, что Россия намерена значительно увеличить военные расходы в 2025 году. В проекте государственного бюджета запланировано выделить 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов) на оборонные расходы и войну против Украины.

Эта сумма составит более трети всех расходов бюджета и станет рекордной. Однако российские власти обеспокоены тем, что информация о таких расходах может вызвать негативную реакцию среди граждан и повлиять на рейтинги диктатора Владимира Путина.

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