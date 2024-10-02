Кремль попросив пропагандистів не розповідати про підвищення витрат на війну проти України

Російська Федерація у держбюджеті на 2025 рік на оборонні витрати і війну проти України хоче закласти 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів). Це більше третини всіх витрат і є рекордом.

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Однак, як пише видання, російська влада побоюється того, що новини про це "викличуть негативне сприйняття у громадян" і можуть призвести до зниження рейтингу Путіна.

Зокрема, джерела видання заявили, що після того, як агентство Bloomberg повідомило про значне зростання військових витрат, російські державні та лояльні до чинної влади ЗМІ отримали від АП вказівки ігнорувати цю публікацію. Таку інформацію підтверджують і два співробітники таких медіа. За словами одного з них, чиновники попросили "цю тему не чіпати - адже бюджет ще не було внесено".

Але вже через тиждень, незадовго до того, як російський бюджет було несено у Думу, ЗМІ отримали нові вказівки: подавати бюджет як "соціальний", а про витрати на війну краще не говорити в принципі.

"Виняток один - виплати військовослужбовцям і підтримка членів їхніх сімей. Це нібито підходить під соціальні статті", - розповів журналіст російського державного ЗМІ.

Інші джерела "Медузи" вважають, що бюджет "не має бути забороненою темою", але "розмову про нього (у ЗМІ - ред.) потрібно вести з правильними акцентами".

"Зростання цін - одна з головних проблем за соцопитуваннями, і люди, загалом, здогадуються, що справа в СВО. Соціальні проблеми - брак лікарів, учителів - не помітити теж складно. Це вже є, але коли всі читатимуть "військові видатки зросли", бачитимуть мільярдне зростання і спостерігатимуть, що із "соціалкою" проблем дедалі більше, то висновок зрозумілий: "Влада щось не справляється", - а це означає падіння рейтингів", - заявило джерело, близьке до адміністрації Путіна.

Інше ж джерело розповіло, що публікації російських ЗМІ щодо бюджету мають вселяти "соціальний оптимізм, а не песимізм, у контексті, що все йде на війну".

"Із формулюванням цілей СВО все досі погано. Поки якось виходило показувати, що військові дії десь далеко, людей не стосуються. Але зростання військових витрат може стати тригером: на що витрачаються гроші і навіщо?" - каже він.

Ймовірно, російські державні та лояльні до влади ЗМІ дослухалися до "рекомендацій" влади. Зокрема, про військові витрати ЗМІ воліють замовчувати, роблячи акцент на тому, що бюджет "дасть змогу збільшити фінансування зобов'язань, програм і проектів", а "розподіл соціальних видатків є досить справедливим".