СБУ затримала корегувальника ударів дронів-камікадзе в Одеській області

"Він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні, збираючи інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, він встановлював точні координати блок-постів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

"Ці дані ворог планував використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе", - додали в спецслужбі.

Агент передавав окупантам розвіддані через анонімний Тelegram-канал, у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом "спостережень".

Зловмисника затримали на спробі передачі закритих відомостей до РФ. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру.