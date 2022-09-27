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СБУ задержала корректировщика ударов дронов-камикадзе в Одесской области

Фото: СБУ задержала корректировщика ударов дронов-камикадзе в Одесской области (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского агента, который "наводил" удары дронов-камикадзе на юге Одесской области. Предателем оказался житель города Рени, завербованный спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге, собирая информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, он устанавливал точные координаты блок-постов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

"Эти данные враг планировал использовать для подготовки диверсий и воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе", - добавили в спецслужбе.

Агент передавал оккупантам разведданные через анонимный Тelegram-канал, в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".

Злоумышленник был задержан на попытке передачи закрытых сведений в РФ. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении.

Как сообщалось, 23 сентября российские войска атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате инцидента погиб один человек, есть разрушения.

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