СБУ задержала корректировщика ударов дронов-камикадзе в Одесской области

"Он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге, собирая информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, он устанавливал точные координаты блок-постов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

"Эти данные враг планировал использовать для подготовки диверсий и воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе", - добавили в спецслужбе.

Агент передавал оккупантам разведданные через анонимный Тelegram-канал, в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".

Злоумышленник был задержан на попытке передачи закрытых сведений в РФ. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении.