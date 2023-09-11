СБУ затримала контрактника Нацгвардії, який готував удари по ТЕЦ у Києві

"Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Києві. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури столиці", - йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.

"Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ", - розповіли в СБУ.

Перебуваючи за кордоном, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.

Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони. Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони.

За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого "куратора" з ФСБ від 100 до 1 тис. доларів США. Сума залежала від складності проведеної "роботи" і важливості здобутої інформації.

За наявними даними, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів. Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Затримання "кротів" ФСБ РФ в Україні

Зазначимо, це не перший затриманий зрадник у Силах оборони України, який перейшов на бік окупантів. Раніше в Житомирській області контррозвідка викрила російського "крота" у лавах ЗСУ. Він збирав дані про технічний стан українських аеродромів і можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.

Крім того, СБУ затримала російського "крота", який хотів вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб "зливати" їх позиції на передовій російським окупантам.

Резонансним випадком виявилося затримання російського "крота" в лавах ЗСУ, який виявився жителем Бахмута, завербованим ГРУ РФ. Він міг готувати диверсії проти керівництва Сил оборони України.