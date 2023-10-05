СБУ затримала колаборантку під Херсоном, яка допомагала Сальдо рахувати грощі

"Нею виявилась мешканка Білозерського району, яка після захоплення регіону підтримала російських загарбників і запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи наявність економічної освіти, жінку призначили "головним бухгалтером" у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона.

"На цій "посаді" ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні", - додали в СБУ.

Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості. Втім, співробітники СБУ її викрили. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Затримання поплічників Сальдо

Як повідомлялось, правоохоронці повідомили про підозру так званій "заступниці" Сальдо. Нею виявилась мешканка Донецької області.

Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс", яка "розкручувала" медійний образ гауляйтера Володимира Сальдо.

Також у Житомирській області викрили підприємство, яке працювало на херсонського гауляйтера Володимира Сальдо. Директору заводу оголосили підозру.