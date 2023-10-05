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СБУ затримала колаборантку під Херсоном, яка допомагала Сальдо рахувати грощі

Херсон, Четвер 05 жовтня 2023 10:54
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СБУ затримала колаборантку під Херсоном, яка допомагала Сальдо рахувати грощі Фото: СБУ затримала колаборантку під Херсоном, пов'язану із гаулятером Володимиром Сальдо (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

На звільненій частині Херсонській області затримали колаборантку. Вона виконували вказівки гауляйтера Володимира Сальдо та працювала "бухгалтером" у госпіталі для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Нею виявилась мешканка Білозерського району, яка після захоплення регіону підтримала російських загарбників і запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи наявність економічної освіти, жінку призначили "головним бухгалтером" у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона.

СБУ затримала колаборантку під Херсоном, яка допомагала Сальдо рахувати грощі

"На цій "посаді" ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні", - додали в СБУ.

Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості. Втім, співробітники СБУ її викрили. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Затримання поплічників Сальдо

Як повідомлялось, правоохоронці повідомили про підозру так званій "заступниці" Сальдо. Нею виявилась мешканка Донецької області.

Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс", яка "розкручувала" медійний образ гауляйтера Володимира Сальдо.

Також у Житомирській області викрили підприємство, яке працювало на херсонського гауляйтера Володимира Сальдо. Директору заводу оголосили підозру.

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Служба безпеки України Херсон Владимир Сальдо
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