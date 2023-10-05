СБУ задержала коллаборантку под Херсоном, которая помогала Сальдо считать деньги

На освобожденной части Херсонской области задержали коллаборантку. Она выполняла указания гауляйтера Владимира Сальдо и работала "бухгалтером" в госпитале для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Ею оказалась жительница Белозерского района, которая после захвата региона поддержала российских захватчиков и предложила свою "кандидатуру" для работы в оккупационных органах", - говорится в сообщении.

Учитывая наличие экономического образования, женщину назначили "главным бухгалтером" в захваченной районной больнице, которую рашисты использовали как военный госпиталь вблизи Херсона.

"На этой "должности" вражеская приспешница выполняла указания местного гауляйтера Сальдо о распространении оккупационного режима в регионе", - добавили в СБУ.

После освобождения части Херсона фигурантка осталась на территории района, она была уверена в своей невиновности. Впрочем, сотрудники СБУ ее разоблачили. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержания приспешников Сальдо

Как сообщалось, ранее правоохранители сообщили о подозрении так называемой "заместительнице" Сальдо. Ею оказалась жительница Донецкой области.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Владимира Сальдо.

Также в Житомирской области разоблачили предприятие, которое работало на херсонского гауляйтера Владимира Сальдо. Директору завода объявили подозрение.