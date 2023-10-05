ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ задержала коллаборантку под Херсоном, которая помогала Сальдо считать деньги

Херсон, Четверг 05 октября 2023 10:54
UA EN RU
СБУ задержала коллаборантку под Херсоном, которая помогала Сальдо считать деньги Фото: СБУ задержала коллаборантку под Херсоном, связанную с гаулятером Владимиром Сальдо (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

На освобожденной части Херсонской области задержали коллаборантку. Она выполняла указания гауляйтера Владимира Сальдо и работала "бухгалтером" в госпитале для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Ею оказалась жительница Белозерского района, которая после захвата региона поддержала российских захватчиков и предложила свою "кандидатуру" для работы в оккупационных органах", - говорится в сообщении.

Учитывая наличие экономического образования, женщину назначили "главным бухгалтером" в захваченной районной больнице, которую рашисты использовали как военный госпиталь вблизи Херсона.

СБУ задержала коллаборантку под Херсоном, которая помогала Сальдо считать деньги

"На этой "должности" вражеская приспешница выполняла указания местного гауляйтера Сальдо о распространении оккупационного режима в регионе", - добавили в СБУ.

После освобождения части Херсона фигурантка осталась на территории района, она была уверена в своей невиновности. Впрочем, сотрудники СБУ ее разоблачили. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержания приспешников Сальдо

Как сообщалось, ранее правоохранители сообщили о подозрении так называемой "заместительнице" Сальдо. Ею оказалась жительница Донецкой области.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Владимира Сальдо.

Также в Житомирской области разоблачили предприятие, которое работало на херсонского гауляйтера Владимира Сальдо. Директору завода объявили подозрение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Херсон Владимир Сальдо
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины