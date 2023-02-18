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СБУ задержала коллаборантку, которая "наводила" российские ракеты по школам и энергообъектам

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Суббота 18 февраля 2023 12:30
СБУ задержала коллаборантку, которая "наводила" российские ракеты по школам и энергообъектам Фото: СБУ задержала коллаборантку, которая "наводила" российские ракеты по школам и энергообъектам (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала вражескую информаторку, которая "наводила" российские ракеты по учебным заведениям и энергообъектам Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В предыдущие месяцы СБУ задержала четырех ее подельников на попытках передачи российским оккупантам разведданных о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях", - пишет пресс-служба.

Сообщники коллаборантки были уже приговорены к 8 годам заключения.

На этот раз СБУ задержали информатора, которая продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины, несмотря на задержание ее сообщников. Женщина скрыто собирала информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области.

"Кроме того она передавала рашистам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Полученную развединформацию российские захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам", - пишет СБУ.

Всю информацию предательница передавала знакомой через мессенджеры. После этого разведывательные данные поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России.

СБУ задержала коллаборантку, которая &quot;наводила&quot; российские ракеты по школам и энергообъектам

Фото: СБУ задержала коллаборантку, которая "наводила" российские ракеты по школам и энергообъектам (t.me/SBUkr/7185)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также недавно ликвидировало масштабную схему подпольного производства и контрабанды табачных изделий в Евросоюз.

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