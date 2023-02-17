В Україні ліквідували масштабну схему підпільного виробництва і контрабанди тютюнових виробів до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки спільно з БЕБ заблокувала схему підпільного виробництва контрафактної підакцизної продукції у промислових обсягах.

Незаконну діяльність організувала банда, яка діяла на території Миколаївської та Закарпатської областей.Там вони налагодили 3 виробничі лінії з нелегального виготовлення оптових партій тютюнових виробів.

Фото: СБУ ліквідувала схему підпільного виробництва і контрабанди сигарет (t.me/SBUkr)

Зловмисники щодоби виготовляли до 1 млн цигарок під псевдомарками відомих іноземних брендів. На момент вилучення загальна вартість товару становить понад 70 мільйонів гривень.

Для маскування злочинної діяльності ділки облаштували підпільні цехи на базі покинутих складських приміщень у віддаленій сільській місцевості.Там вони встановили поліграфічне обладнання для нанесення фальшивих "торгових знаків".

За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин. Готову продукцію збували до різних регіонів України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу.

Перевезення товару до зарубіжних країн хотіли робити за підробленими товарно-транспортними накладними.

Під час обшуків за адресами розташування "виробничих потужностей" правоохоронці виявили:

технологічні цехи та обладнання;

велику кількість сировини;

поліграфічну продукцію з нанесеними торговими знаками європейських брендів;

підготовлений до продажу товар.

Наразі триває розслідування, проте в разі доведення вини, організаторам нелегального бізнесу загрожує до п’яти років за ґратами з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.