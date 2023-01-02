СБУ затримала колаборанта, який здавав позиції ЗСУ в Лимані

Колаборантом виявився мешканець Донецької області, який після повномасштабного вторгнення Росії почав співпрацювати з ворогом.

"З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався у Львівській область, де продовжив розвідувально-підривну діяльність", - додає СБУ.

Під виглядом ВПО він оселився поруч з одним з енергооб'єктів та продовжив збір інформації для ворога.

СБУ викрила зрадника під час спроби збору й передачі відомостей через "зв'язкового" у лавах терористів з "ДНР".

"Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин", - пише пресслужба.