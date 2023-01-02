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СБУ задержала коллаборанта, сдававшего позиции ВСУ в Лимане

Фото: СБУ задержала коллаборанта, сдававшего позиции ВСУ в Лимане (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила коллаборанта во Львовской области. С начала войны предатель сдавал разведывательные данные о позициях наших воинов на Лиманском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Колаборантом оказался житель Донецкой области, после полномасштабного вторжения России начал сотрудничать с врагом.

"С начала войны он собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. Впоследствии предатель перебрался во Львовскую область, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность", - добавляет СБУ.

Под видом ВПЛ он поселился рядом с одним из энергообъектов и продолжил сбор информации для врага.

СБУ разоблачила предателя при попытке сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористов из "ДНР".

"В ходе оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за совершенное преступление", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ заблокировала транснациональный канал нелегального бегства уклонистов в страны ЕС.

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