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СБУ затримала колаборанта, який у Куп'янську допомагав росіянам налагодити роботу залізниці

Фото: у Куп'янську затримали колаборанта РФ (facebook.com/securserukraine)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали чиновника-колаборанта, який допомагав росіянам налагодити роботу залізниці на окупованих територіях Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як з'ясували слідчі, 46-річний мешканець Куп’янська до повномасштабного вторгнення РФ працював керівником вантажного відділу у регіональній філії "Укрзалізниці".

Під час окупації він почав спрацювати з росіянами та добровільно погодився увійти до складу створеної загарбником так званої "Куп'янської залізниці РФ". Його було призначено очільником "служби комерційної роботи й маркетингу".

Працюючи на росіян затриманий сприяв налагодженню залізничного сполучення з країною-агресором для безперешкодного перекидання російських військ на східний фронт. Він допоміг змінити українську відомчу документацію відповідно до вимог російського законодавства.

"Після звільнення Куп’янська зловмисник виїхав з міста і таким чином намагався уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали", - розповіли у відомстві.

Наразі ворожому поплічнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила в Херсоні чиновника-колаборанта, який працював на росіян під час окупації.

Тим часом зрадника з Черкаської області, який здавав позиції протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників, було засуджено до 15 років в'язниці.

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