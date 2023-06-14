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СБУ задержала коллаборанта, который в Купянске помогал россиянам наладить работу железной дороги

Фото: в Купянске задержан коллаборант РФ (facebook.com/securserukraine)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали чиновника-коллаборанта, помогавшего россиянам наладить работу железной дороги на оккупированных территориях Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как выяснили следователи, 46-летний житель Купянска до полномасштабного вторжения РФ работал руководителем грузового отдела в региональном филиале "Укрзализныци".

Во время оккупации он начал сработать с россиянами и добровольно согласился войти в состав созданной захватчиком так называемой "Купянской железной дороги РФ". Он был назначен главой "службы коммерческой работы и маркетинга".

Работая на россиян задержанный способствовал налаживанию железнодорожного сообщения со страной-агрессором для беспрепятственного опрокидывания российских войск на восточный фронт. Он помог изменить украинскую ведомственную документацию в соответствии с требованиями российского законодательства.

"После увольнения Купянский злоумышленник уехал из города и таким образом пытался избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", - рассказали в ведомстве.

Враждебному приспешнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ разоблачила в Херсоне чиновника-коллаборанта , работавшего на россиян во время оккупации.

Тем временем предатель из Черкасской области, сдавший позиции противовоздушной обороны и блокпостов украинских защитников, был приговорен к 15 годам тюрьмы.

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