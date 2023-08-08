СБУ затримала колаборанта, який катував українців у Херсоні

Правоохоронці затримали ще одного колаборанта в Херсоні. Під час окупації міста він "служив" росіянам і катував українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Деталі справи
Зловмисником є мешканець обласного центру, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
"Підписавши "присягу громадянина РФ", його призначили "молодшим інспектором" у місцевій в'язниці під назвою "ізолятор № 1", - повідомили в СБУ.
Чим займався колаборант
На цій "посаді" він конвоював викрадених українців до камер окупаційної в'язниці, де брав участь у тортурах над потерпілими. Зловмисник бив українських бранців, забирав у них особисті речі та на довгий час залишав без їжі та води.
"Під час фізичного насильства над потерпілими колабораціоніст неодноразово погрожував їм убивством", - додали правоохоронці.
Фото: Затримання та обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)
У такий спосіб росіяни намагалися залякати місцевих жителів і "зламати" бойовий дух учасників руху опору.
Яке покарання чекає на поплічника РФ
Після звільнення Херсона зловмисник намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.
При обшуку у помешканні фігуранта виявлено:
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Після початку вторгнення РФ в Україну правоохоронці зафіксували десятки випадків, коли місцеві жителі почали допомагати росіянам. Частину з них уже вдалося затримати, оголосити підозри та відправити до в'язниці.
Раніше правоохоронці затримали двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області.
Також у травні правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу.
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