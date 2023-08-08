СБУ задержала коллаборанта, который пытал украинцев в Херсоне

Детали дела

Злоумышленником является житель областного центра, который после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Подписав "присягу гражданина РФ", его назначили "младшим инспектором" в местной тюрьме под названием "изолятор № 1", - сообщили в СБУ.

Чем занимался коллаборант

На этой "должности" он конвоировал похищенных украинцев в камеры оккупационной тюрьмы, где участвовал в пытках над пострадавшими. Злоумышленник бил украинских пленников, забирал у них личные вещи и на долгое время оставлял без еды и воды.

"Во время физического насилия над потерпевшими коллаборационист неоднократно угрожал им убийством", - добавили правоохранители.

Фото: Задержание и обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Таким образом россияне пытались запугать местных жителей и "сломать" боевой дух участников движения сопротивления.

Какое наказание ждет приспешника РФ

После освобождения Херсона злоумышленник пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

При обыске в доме фигуранта обнаружено:

оккупационный "пропуск", который позволял ему беспрепятственно проезжать через российские блокпосты;

"выписку из приказа" о назначении на "должность" в рядах захватнического органа;

"справку" о зачислении в администрацию российской пыточной;

подписанную коллаборационистом "присягу" на верность стране-агрессору и заявление на получение гражданства РФ.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Колобранты и предатели в Херсонской области

После начала вторжения РФ в Украину стражи порядка зафиксировали десятки случаев, когда местные жители начали помогать россиянам. Часть из них уже удалось задержать, объявить подозрения и отправить в тюрьму.

Ранее стражи порядка задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.

Также в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег.