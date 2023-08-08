RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ задержала коллаборанта, который пытал украинцев в Херсоне

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали еще одного коллаборанта в Херсоне. Во время оккупации города он "служил" россиянам и пытал украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Злоумышленником является житель областного центра, который после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Подписав "присягу гражданина РФ", его назначили "младшим инспектором" в местной тюрьме под названием "изолятор № 1", - сообщили в СБУ.

Чем занимался коллаборант

На этой "должности" он конвоировал похищенных украинцев в камеры оккупационной тюрьмы, где участвовал в пытках над пострадавшими. Злоумышленник бил украинских пленников, забирал у них личные вещи и на долгое время оставлял без еды и воды.

"Во время физического насилия над потерпевшими коллаборационист неоднократно угрожал им убийством", - добавили правоохранители.

Фото: Задержание и обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Таким образом россияне пытались запугать местных жителей и "сломать" боевой дух участников движения сопротивления.

Какое наказание ждет приспешника РФ

После освобождения Херсона злоумышленник пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

При обыске в доме фигуранта обнаружено:

  • оккупационный "пропуск", который позволял ему беспрепятственно проезжать через российские блокпосты;
  • "выписку из приказа" о назначении на "должность" в рядах захватнического органа;
  • "справку" о зачислении в администрацию российской пыточной;
  • подписанную коллаборационистом "присягу" на верность стране-агрессору и заявление на получение гражданства РФ.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Колобранты и предатели в Херсонской области

После начала вторжения РФ в Украину стражи порядка зафиксировали десятки случаев, когда местные жители начали помогать россиянам. Часть из них уже удалось задержать, объявить подозрения и отправить в тюрьму.

Ранее стражи порядка задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.

Также в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияХерсонВойна в Украине