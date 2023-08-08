СБУ задержала коллаборанта, который пытал украинцев в Херсоне

Правоохранители задержали еще одного коллаборанта в Херсоне. Во время оккупации города он "служил" россиянам и пытал украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
Злоумышленником является житель областного центра, который после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.
"Подписав "присягу гражданина РФ", его назначили "младшим инспектором" в местной тюрьме под названием "изолятор № 1", - сообщили в СБУ.
Чем занимался коллаборант
На этой "должности" он конвоировал похищенных украинцев в камеры оккупационной тюрьмы, где участвовал в пытках над пострадавшими. Злоумышленник бил украинских пленников, забирал у них личные вещи и на долгое время оставлял без еды и воды.
"Во время физического насилия над потерпевшими коллаборационист неоднократно угрожал им убийством", - добавили правоохранители.
Фото: Задержание и обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)
Таким образом россияне пытались запугать местных жителей и "сломать" боевой дух участников движения сопротивления.
Какое наказание ждет приспешника РФ
После освобождения Херсона злоумышленник пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
При обыске в доме фигуранта обнаружено:
На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
После начала вторжения РФ в Украину стражи порядка зафиксировали десятки случаев, когда местные жители начали помогать россиянам. Часть из них уже удалось задержать, объявить подозрения и отправить в тюрьму.
Ранее стражи порядка задержали двух коллаборантов, которые пытались избежать правосудия после сотрудничества с врагом в Херсонской области.
Также в мае правоохранители разоблачили и задержали двух предателей в Херсонской области. Они планировали побег.
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