UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

СБУ затримала китайських шпигунів, які хотіли викрасти секретну документацію "Нептунів"

Ілюстративне фото: СБУ затримала китайських шпигунів, які хотіли викрасти секретну документацію "Нептунів" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала у Києві двох громадян Китаю, які намагались викрасти секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Одним зі шпигунів виявився 24-річний колишній студент одного з технічних вишів Києва. Він залишився в українській столиці після того, як у 2023-му був відрахований через академічну неуспішність. 

Інший фігурант - батько колишнього студента, який проживав у Китаї, але періодично відвідував Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

Згідно з даними слідства, колишній студент повинен був здобути технічну документацію з виробництва українських "Нептунів". Для цього він планував завербувати українця, який  має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

 

Фото: СБУ затримала китайських шпигунів, які хотіли викрасти секретну документацію "Нептунів" (t.me/SBUkr)

"Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала "на гарячому" під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР", - додає СБУ. 

Під час обшуків було вилучено телефони через які обидва фігуранти координували свою шпигунську діяльність. 

Що загрожує шпигунам 

Обидвом громадянам Китаю було повідомлено про підозру за  ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України - шпигунство. Їм загрожує до 15 років тюрми

"Нептун" 

"Нептун" -  це український протикорабельний ракетний комплекс середньої дальності, створений державним конструкторським бюро "Луч". Офіційно комплекс прийняли на озброєння у 2020-му. Основу системи становить ракета Р-360, яка має дальність до 300 км і здатна уражати як надводні, так і деякі наземні цілі.

Ракетний комплекс набув "слави" після знищення російського ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року - флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації (РФ).  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у травні у межах спецоперації СБУ затримала двох агентів, які працювали під контролем кадрового офіцера угорської розвідки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниКитай