Детали дела

Одним из шпионов оказался 24-летний бывший студент одного из технических вузов Киева. Он остался в украинской столице после того, как в 2023-м был отчислен из-за академической неуспеваемости.

Другой фигурант - отец бывшего студента, который проживал в Китае, но периодически посещал Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

Согласно данным следствия, бывший студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов". Для этого он планировал завербовать украинца, который имеет отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны.

Фото: СБУ задержала китайских шпионов, которые хотели похитить секретную документацию "Нептунов" (t.me/SBUkr)

"Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала "на горячем" во время передачи ему секретных документов. Следующим этапом был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения в спецслужбы КНР", - добавляет СБУ.

Во время обысков были изъяты телефоны через которые оба фигуранта координировали свою шпионскую деятельность.

Что грозит шпионам

Обоим гражданам Китая было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины - шпионаж. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

"Нептун"

"Нептун" - это украинский противокорабельный ракетный комплекс средней дальности, созданный государственным конструкторским бюро "Луч". Официально комплекс приняли на вооружение в 2020-м. Основу системы составляет ракета Р-360, которая имеет дальность до 300 км и способна поражать как надводные, так и некоторые наземные цели.

Ракетный комплекс приобрел "славу" после уничтожения российского ракетного крейсера "Москва" в апреле 2022 года - флагмана Черноморского флота Российской Федерации (РФ).