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СБУ затримала в Києві скандально відомого злодія в законі "Умку", - джерела

Фото: затримання "злодія в законі" на прізвисько "Умка" (джерела РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач, Юлія Акимова

Сьогодні в Києві, 10 травня, Служба безпеки України затримала відомого "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Крім затримання, правоохоронці демонтували спецсигнали на броньованому авто "Умки", які були встановлені без дозволів на використання.

 

Як зазначили РБК-Україна в самій СБУ, спецслужба регулярно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності.

"Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави, буде й надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів інформуватимемо окремо", - додали в Службі безпеки України.

Хто такий "Умка"

Скандали навколо Сергія Олійника, відомого в кримінальних колах як "Умка" або "Умка Дніпровський", пов'язані з низкою затримань, судових процесів і звільнень, що викликали суспільний резонанс.

Відомо, що уродженець Дніпра вважається ватажком так званого "східного клану", який контролює злочинні структури в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях України. Олійник також пов'язаний із впливовим кримінальним авторитетом Олександром Петровським, відомим як "Нарік".

Затримання та судові процеси

Травень 2021 року: Олійника затримали за підозрою в поширенні злочинного впливу (стаття 255-1 КК України). Пізніше суд відпустив його під нічний домашній арешт, незважаючи на протести прокуратури і санкції РНБО.

Серпень 2022 року: Олійника затримали в Закарпатській області за керування автомобілем із перебитими номерами. Після складання протоколу його відпустили, що викликало критику в ЗМІ та підозри в можливих зв'язках із впливовими особами.

Грудень 2022 року: Олійник і його соратник Лаша Джачвліані ("Лаша Сван") були затримані в Києві. Їм обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.

Січень 2024 року: Олійник і Джачвліані були звільнені з-під варти через закінчення терміну утримання і зриву судового засідання, що викликало суспільне невдоволення і питання про вплив кримінальних структур на судову систему.

Крайній скандал навколо "Умки" викликав широке обговорення в суспільстві та медіа, в контексті його можливих зв'язків із впливовими фігурами в бізнесі та нібито в правоохоронних структурах.

Детальніше про те, чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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