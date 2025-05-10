СБУ затримала в Києві скандально відомого злодія в законі "Умку", - джерела

Сьогодні в Києві, 10 травня, Служба безпеки України затримала відомого "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Крім затримання, правоохоронці демонтували спецсигнали на броньованому авто "Умки", які були встановлені без дозволів на використання.
Як зазначили РБК-Україна в самій СБУ, спецслужба регулярно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності.
"Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави, буде й надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів інформуватимемо окремо", - додали в Службі безпеки України.
Скандали навколо Сергія Олійника, відомого в кримінальних колах як "Умка" або "Умка Дніпровський", пов'язані з низкою затримань, судових процесів і звільнень, що викликали суспільний резонанс.
Відомо, що уродженець Дніпра вважається ватажком так званого "східного клану", який контролює злочинні структури в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях України. Олійник також пов'язаний із впливовим кримінальним авторитетом Олександром Петровським, відомим як "Нарік".
Травень 2021 року: Олійника затримали за підозрою в поширенні злочинного впливу (стаття 255-1 КК України). Пізніше суд відпустив його під нічний домашній арешт, незважаючи на протести прокуратури і санкції РНБО.
Серпень 2022 року: Олійника затримали в Закарпатській області за керування автомобілем із перебитими номерами. Після складання протоколу його відпустили, що викликало критику в ЗМІ та підозри в можливих зв'язках із впливовими особами.
Грудень 2022 року: Олійник і його соратник Лаша Джачвліані ("Лаша Сван") були затримані в Києві. Їм обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.
Січень 2024 року: Олійник і Джачвліані були звільнені з-під варти через закінчення терміну утримання і зриву судового засідання, що викликало суспільне невдоволення і питання про вплив кримінальних структур на судову систему.
Крайній скандал навколо "Умки" викликав широке обговорення в суспільстві та медіа, в контексті його можливих зв'язків із впливовими фігурами в бізнесі та нібито в правоохоронних структурах.
Детальніше про те, чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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