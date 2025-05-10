СБУ затримала в Києві скандально відомого злодія в законі "Умку", - джерела

Хто такий "Умка"

Скандали навколо Сергія Олійника, відомого в кримінальних колах як "Умка" або "Умка Дніпровський", пов'язані з низкою затримань, судових процесів і звільнень, що викликали суспільний резонанс.

Відомо, що уродженець Дніпра вважається ватажком так званого "східного клану", який контролює злочинні структури в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях України. Олійник також пов'язаний із впливовим кримінальним авторитетом Олександром Петровським, відомим як "Нарік".

Затримання та судові процеси

Травень 2021 року: Олійника затримали за підозрою в поширенні злочинного впливу (стаття 255-1 КК України). Пізніше суд відпустив його під нічний домашній арешт, незважаючи на протести прокуратури і санкції РНБО.

Серпень 2022 року: Олійника затримали в Закарпатській області за керування автомобілем із перебитими номерами. Після складання протоколу його відпустили, що викликало критику в ЗМІ та підозри в можливих зв'язках із впливовими особами.

Грудень 2022 року: Олійник і його соратник Лаша Джачвліані ("Лаша Сван") були затримані в Києві. Їм обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.

Січень 2024 року: Олійник і Джачвліані були звільнені з-під варти через закінчення терміну утримання і зриву судового засідання, що викликало суспільне невдоволення і питання про вплив кримінальних структур на судову систему.

Крайній скандал навколо "Умки" викликав широке обговорення в суспільстві та медіа, в контексті його можливих зв'язків із впливовими фігурами в бізнесі та нібито в правоохоронних структурах.

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