СБУ задержала в Киеве скандально известного вора в законе "Умку", - источники

Кто такой "Умка"

Скандалы вокруг Сергея Олейника, известного в криминальных кругах как "Умка" или "Умка Днепровский", связаны с рядом задержаний, судебных процессов и освобождений, которые вызвали общественный резонанс.

Известно, что уроженец Днепра считается главарем так называемого "восточного клана", контролирующего преступные структуры в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях Украины. Олейник также связан с влиятельным криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарик".

Задержания и судебные процессы

Май 2021 года: Олейник был задержан по подозрению в распространении преступного влияния (статья 255-1 УК Украины). Позже суд отпустил его под ночной домашний арест, несмотря на протесты прокуратуры и санкции СНБО.

Август 2022 года: Олейника задержали в Закарпатской области за управление автомобилем с перебитыми номерами. После составления протокола его отпустили, что вызвало критику в СМИ и подозрения в возможных связях с влиятельными лицами.

Декабрь 2022 года: Олейник и его соратник Лаша Джачвлиани ("Лаша Сван") были задержаны в Киеве. Им избрали меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

Январь 2024 года: Олейник и Джачвлиани были освобождены из-под стражи из-за истечения срока содержания и срыва судебного заседания, что вызвало общественное недовольство и вопросы о влиянии криминальных структур на судебную систему.

Крайний скандал вокруг "Умки" вызвал широкое обсуждение в обществе и медиа, в контексте его возможных связей с влиятельными фигурами в бизнесе и якобы в правоохранительных структурах.

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