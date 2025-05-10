СБУ затримала в Києві скандально відомого злодія в законі "Умку", - джерела

Сьогодні в Києві, 10 травня, Служба безпеки України затримала відомого "злодія в законі" Сергія Олійника на прізвисько "Умка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави, буде й надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів інформуватимемо окремо", - додали в Службі безпеки України.

Як зазначили РБК-Україна в самій СБУ, спецслужба регулярно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності.

Крім затримання, правоохоронці демонтували спецсигнали на броньованому авто "Умки", які були встановлені без дозволів на використання.

Хто такий "Умка"

Скандали навколо Сергія Олійника, відомого в кримінальних колах як "Умка" або "Умка Дніпровський", пов'язані з низкою затримань, судових процесів і звільнень, що викликали суспільний резонанс.

Відомо, що уродженець Дніпра вважається ватажком так званого "східного клану", який контролює злочинні структури в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях України. Олійник також пов'язаний із впливовим кримінальним авторитетом Олександром Петровським, відомим як "Нарік".

Затримання та судові процеси

Травень 2021 року: Олійника затримали за підозрою в поширенні злочинного впливу (стаття 255-1 КК України). Пізніше суд відпустив його під нічний домашній арешт, незважаючи на протести прокуратури і санкції РНБО.

Серпень 2022 року: Олійника затримали в Закарпатській області за керування автомобілем із перебитими номерами. Після складання протоколу його відпустили, що викликало критику в ЗМІ та підозри в можливих зв'язках із впливовими особами.

Грудень 2022 року: Олійник і його соратник Лаша Джачвліані ("Лаша Сван") були затримані в Києві. Їм обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.

Січень 2024 року: Олійник і Джачвліані були звільнені з-під варти через закінчення терміну утримання і зриву судового засідання, що викликало суспільне невдоволення і питання про вплив кримінальних структур на судову систему.

Крайній скандал навколо "Умки" викликав широке обговорення в суспільстві та медіа, в контексті його можливих зв'язків із впливовими фігурами в бізнесі та нібито в правоохоронних структурах.

Детальніше про те, чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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